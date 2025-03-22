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Израиль

Драка в Ришон ле-Ционе: тяжело ранен молодой мужчина

Мада
Ришон ле-Цион
время публикации: 22 марта 2025 г., 21:39 | последнее обновление: 22 марта 2025 г., 21:46
Драка в Ришон ле-Ционе: тяжело ранен молодой мужчина
Пресс-служба МАДА

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон получила сообщение о пострадавшем в ходе драки на улице Герцль в Ришон ле-Ционе.

Прибывшие на место происшествия парамедики и фельдшеры МАДА оказали неотложную помощь пострадавшему, мужчине в возрасте около 30 лет, поторый получил серьезные травмы и находился в тяжелом состоянии.

Пострадавший был отправлен в больницу "Асаф а-Рофэ" в тяжелом, но стабильном состоянии. Расследованием обстоятельств инцидента занимается полиция.

Израиль
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Драка в Тель-Авиве, тяжело травмирован мужчина