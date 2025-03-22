Мартышка пряталась в шкафу с одеждой: спасена семнадцатая обезьяна из контрабандной партии

В полицию Негева поступило сообщение об обезьяне, лазающей по деревьям в бедуинском поселке Абу-Кринат. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и инспекторы Управления природы и парков. После непродолжительных поисков они обнаружили мартышку, которая скрылась в одном из домов.

Обезьяна забралась в шкаф с одеждой. Инспекторы Управления природы и парков успокоили ее, угостили лакомством, осторожно поместили в клетку и перевезли в охраняемый приют для оказания помощи.

Речь идет об обезьяне одного из вида мартышковых (в сообщении Управления не указан точный вид), одиннадцатой из пойманных в последнее время на юге страны и семнадцатой с момента крупной партии контрабандной доставки диких животных в Израиль.

Полиция и Управление природы и парков напоминают, что содержание в домашних условиях животных охраняемых видов, таких как обезьяны и львы, категорически запрещено и считается серьезным правонарушением из-за огромного вреда, наносимого животным.

Управление природы и парков призывает людей, контактировавших с дикими животными, пройти медицинское обследование из-за риска заражения зоонозными заболеваниями, такими как туберкулез и бешенство.

Если вы заметили дикое животное, находящееся в бедственном положении, обращайтесь в Управление природы и парков по телефону *3639.