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Израиль

Мартышка пряталась в шкафу с одеждой: спасена семнадцатая обезьяна из контрабандной партии

Контрабанда
Негев
Животные
время публикации: 22 марта 2025 г., 21:31 | последнее обновление: 22 марта 2025 г., 21:35
Мартышка пряталась в шкафу с одеждой: спасена семнадцатая обезьяна из контрабандной партии
Пресс-служба Управления природы и парков

В полицию Негева поступило сообщение об обезьяне, лазающей по деревьям в бедуинском поселке Абу-Кринат. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и инспекторы Управления природы и парков. После непродолжительных поисков они обнаружили мартышку, которая скрылась в одном из домов.

Обезьяна забралась в шкаф с одеждой. Инспекторы Управления природы и парков успокоили ее, угостили лакомством, осторожно поместили в клетку и перевезли в охраняемый приют для оказания помощи.

Речь идет об обезьяне одного из вида мартышковых (в сообщении Управления не указан точный вид), одиннадцатой из пойманных в последнее время на юге страны и семнадцатой с момента крупной партии контрабандной доставки диких животных в Израиль.

Полиция и Управление природы и парков напоминают, что содержание в домашних условиях животных охраняемых видов, таких как обезьяны и львы, категорически запрещено и считается серьезным правонарушением из-за огромного вреда, наносимого животным.

Управление природы и парков призывает людей, контактировавших с дикими животными, пройти медицинское обследование из-за риска заражения зоонозными заболеваниями, такими как туберкулез и бешенство.

Если вы заметили дикое животное, находящееся в бедственном положении, обращайтесь в Управление природы и парков по телефону *3639.

Израиль
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