Мэр Кирьят-Шмоны обратился с вопросом о безопасности севера к командующему Северным военным округом
время публикации: 22 марта 2025 г., 09:27 | последнее обновление: 22 марта 2025 г., 10:04
Мэр Кирьят-Шмоны Авихай Штерн после обстрела Израиля из Ливана заявил: "У меня только один вопрос к командующему Северным военным округом генерал-майору Ури Гордину, который сказал, что нет никаких препятствий для возвращения жителей севера в свои дома. Вы все еще так думаете?"
Утром 22 марта тревога "Цева адом" прозвучала в Метуле, около границы с Ливаном. Были перехвачены три ракеты, выпущенные с ливанской территории.Это был первый обстрел израильской территории из Ливана после объявления о режиме прекращения огня.
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