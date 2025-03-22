Мэр Кирьят-Шмоны обратился с вопросом о безопасности севера к командующему Северным военным округом

Мэр Кирьят-Шмоны Авихай Штерн после обстрела Израиля из Ливана заявил: "У меня только один вопрос к командующему Северным военным округом генерал-майору Ури Гордину, который сказал, что нет никаких препятствий для возвращения жителей севера в свои дома. Вы все еще так думаете?"

Утром 22 марта тревога "Цева адом" прозвучала в Метуле, около границы с Ливаном. Были перехвачены три ракеты, выпущенные с ливанской территории.Это был первый обстрел израильской территории из Ливана после объявления о режиме прекращения огня.