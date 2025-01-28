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Израиль

ЦАХАЛ сообщил об устранении угрозы на юге Ливана. Видео

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 28 января 2025 г., 15:00 | последнее обновление: 28 января 2025 г., 15:21
Автомобиль с боевиками "Хизбаллы" приблизился к солдатам на юго-западе Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что израильские военнослужащие, действуя под командованием штаба Северного округа, продолжают оборонительные действия в Южном Ливане в соответствии с договоренностями о прекращении огня в Ливане и для сохранения оперативных достижений в регионе.

Ранее на этой неделе к силам ЦАХАЛа, действовавшим на юго-западе Ливана, приблизился автомобиль с боевиками "Хизбаллы", что представляло угрозу израильским вооруженным силам. Угроза была устранена.

Командующий Северным военным округом генерал-майор Ури Гордин посетил в понедельник, 27 января, позиции израильских сил в Южном Ливане и провел оценку ситуации с командирами на местности.

В сообщении подчеркивается, что ЦАХАЛ продолжит действовать для устранения любых угроз гражданам Израиля и вооруженным силам ЦАХАЛа.

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