ЦАХАЛ сообщил об устранении угрозы на юге Ливана. Видео

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что израильские военнослужащие, действуя под командованием штаба Северного округа, продолжают оборонительные действия в Южном Ливане в соответствии с договоренностями о прекращении огня в Ливане и для сохранения оперативных достижений в регионе.

Ранее на этой неделе к силам ЦАХАЛа, действовавшим на юго-западе Ливана, приблизился автомобиль с боевиками "Хизбаллы", что представляло угрозу израильским вооруженным силам. Угроза была устранена.

Командующий Северным военным округом генерал-майор Ури Гордин посетил в понедельник, 27 января, позиции израильских сил в Южном Ливане и провел оценку ситуации с командирами на местности.

В сообщении подчеркивается, что ЦАХАЛ продолжит действовать для устранения любых угроз гражданам Израиля и вооруженным силам ЦАХАЛа.