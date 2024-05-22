Нетаниягу в интервью CNN заявил, что никогда не планировал восстановление поселений в секторе Газы

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу дал интервью телеканалу CNN, в котором заявил, что имеет "четкий план" относительно Газы.

В интервью Джейку Тэпперу Биньямин Нетаниягу назвал ближайшие цели Израиля: ликвидация ХАМАСа, "устойчивая демилитаризация Газы" и восстановление сектора.

О "дне после войны" Нетаниягу сказал, что в Газе должна быть гражданская администрация из жителей Газы под контролем арабских стран. "Есть такие, которые хотят видеть там администрацию Палестинской автономии, которая до сих пор учит детей ненавидеть Израиль. Это их право, хотя это и не соответствует моей позиции", – сказал Нетаниягу.

Премьер-министр Израиля также сказал, что в его планы никогда не входило восстановления еврейских поселений в секторе Газы. "Некоторые из моих избирателей этим недовольны, но такова моя позиция", – сказал Нетаниягу.