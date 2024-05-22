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Ближний Восток

CNN: Египет изменил текст соглашения, что привело к срыву переговоров по заложникам

время публикации: 22 мая 2024 г., 00:40 | последнее обновление: 22 мая 2024 г., 00:58
CNN: Египет изменил текст соглашения, что привело к срыву переговоров по заложникам
AP Photo/Vahid Salemi
CNN: Египет изменил текст соглашения, что привело к срыву переговоров по заложникам
AP Photo/Amr Nabil

По данным CNN, Египет тайно внес изменения в текст соглашения с ХАМАСом, который был ранее утвержден Израилем, Катаром и США, что привело к срыву переговоров об освобождении заложников.

Три источника телеканала, знакомые с ходом переговоров, заявили, что соглашение о прекращении огня, о подписании которого заявил ХАМАС 6 мая, существенно отличался от текста, согласованного с Израилем и США.

Собеседник CNN, говоривший на условиях анонимности, рассказал, глава ЦРУ Уильям Бернс, находившийся в тот момент в регионе, узнав об изменениях, внесенных в текст, был взбешен. (В сообщении телеканала отмечается, что в ЦРУ отказались комментировать эту информацию).

Три источника телеканала также заявили, что ответственность за изменения лежит на генерале египетской разведки Ахмаде Абдель-Халике, отвечающем за палестинское направление и координирующем контакты между Израилем и ХАМАСом.

Редакция CNN связалась с правительством Египта с просьбой прокомментировать эту информацию, но ответ не был получен.

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