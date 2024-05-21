"Кан": представительница Мексики покинула коллегию судей МУС после запроса ордера на арест Нетаниягу

Израильская радиостанция "Кан Бет" передала, что представительница Мексики покинула коллегию судей, рассматривающей запрос на выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и министра обороны Йоава Галанта.

По данным источника радиостанции, место судьи из Мексики займет француз, что может иметь для Израиля неприятные последствия, учитывая высказывания официальных представителей этой страны.

Париж официально объявил о своей поддержке Международного уголовного суда. "Франция поддерживает Международный уголовный суд, его независимость и борьбу с безнаказанностью во всех ситуациях", – говорилось в пресс-релизе министерства иностранных дел этой страны.