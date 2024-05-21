"Кан": представительница Мексики покинула коллегию судей МУС после запроса ордера на арест Нетаниягу
время публикации: 21 мая 2024 г., 19:11 | последнее обновление: 21 мая 2024 г., 19:11
Израильская радиостанция "Кан Бет" передала, что представительница Мексики покинула коллегию судей, рассматривающей запрос на выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и министра обороны Йоава Галанта.
По данным источника радиостанции, место судьи из Мексики займет француз, что может иметь для Израиля неприятные последствия, учитывая высказывания официальных представителей этой страны.
Париж официально объявил о своей поддержке Международного уголовного суда. "Франция поддерживает Международный уголовный суд, его независимость и борьбу с безнаказанностью во всех ситуациях", – говорилось в пресс-релизе министерства иностранных дел этой страны.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 мая 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 21 мая 2024