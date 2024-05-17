В Таиланде в результате аварии погибла пятилетняя израильтянка
время публикации: 17 мая 2024 г., 05:32 | последнее обновление: 17 мая 2024 г., 05:43
16 мая в Таиланде в результате аварии с участием квадроциклов погибли пятилетняя девочка – гражданка Израиля.
"Кан" передает, что погибшая была из семьи, проживающей в Рейне (около Нацерета). Она каталась на квадроцикле вместе с родителями, когда они столкнулись с другим квадроциклом.
Консул Израиля в Таиланде и отдел по делам израильтян за рубежом поддерживают связь с семьей и оказывают им помощь.
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