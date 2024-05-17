В Таиланде в результате аварии погибла пятилетняя израильтянка

16 мая в Таиланде в результате аварии с участием квадроциклов погибли пятилетняя девочка – гражданка Израиля.

"Кан" передает, что погибшая была из семьи, проживающей в Рейне (около Нацерета). Она каталась на квадроцикле вместе с родителями, когда они столкнулись с другим квадроциклом.

Консул Израиля в Таиланде и отдел по делам израильтян за рубежом поддерживают связь с семьей и оказывают им помощь.