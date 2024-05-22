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Израиль

Демонстранты перекрыли шоссе Бегин в Тель-Авиве

время публикации: 22 мая 2024 г., 20:25 | последнее обновление: 22 мая 2024 г., 20:27
Демонстранты возле военной базы "Кирия" в Тель-Авиве
Tomer Neuberg/Flash90

После публикации видеозаписи захвата 7 октября террористами девушек-наблюдательниц ЦАХАЛа, возле военной базы "Кирия" в Тель-Авиве начали собираться израильтяне, чтобы поддержать родственников похищенных и потребовать от правительства скорейшего освобождения удерживаемых в Газе заложников.

В этой стихийной демонстрации вместе с сотнями других людей принял участие мэр Тель-Авива Рон Хульдаи.

Демонстранты перекрыли шоссе Бегин для движения транспорта.

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