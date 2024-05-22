Демонстранты перекрыли шоссе Бегин в Тель-Авиве

После публикации видеозаписи захвата 7 октября террористами девушек-наблюдательниц ЦАХАЛа, возле военной базы "Кирия" в Тель-Авиве начали собираться израильтяне, чтобы поддержать родственников похищенных и потребовать от правительства скорейшего освобождения удерживаемых в Газе заложников.

В этой стихийной демонстрации вместе с сотнями других людей принял участие мэр Тель-Авива Рон Хульдаи.

Демонстранты перекрыли шоссе Бегин для движения транспорта.