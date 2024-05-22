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Израиль

22 мая ЦАХАЛ проведет учения в районе Эйлата

время публикации: 22 мая 2024 г., 22:54 | последнее обновление: 22 мая 2024 г., 22:54
22 мая ЦАХАЛ проведет учения в районе Эйлата
Yossi Aloni/ Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в четверг, 22 мая, в Эйлате и региональном совете Хевель Эйлат пройдут военные учения с участием сил безопасности.

Учения начнутся рано утром и закончатся во второй половине дня.

В ходе учений будет наблюдаться интенсивное движение военной техники.

В сообщении подчеркивается, что учения являются плановыми, и их проведение не связано с изменениями в оперативной обстановке.

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