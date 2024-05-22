22 мая ЦАХАЛ проведет учения в районе Эйлата

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в четверг, 22 мая, в Эйлате и региональном совете Хевель Эйлат пройдут военные учения с участием сил безопасности.

Учения начнутся рано утром и закончатся во второй половине дня.

В ходе учений будет наблюдаться интенсивное движение военной техники.

В сообщении подчеркивается, что учения являются плановыми, и их проведение не связано с изменениями в оперативной обстановке.