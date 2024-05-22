22 мая ЦАХАЛ проведет учения в районе Эйлата
время публикации: 22 мая 2024 г., 22:54 | последнее обновление: 22 мая 2024 г., 22:54
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в четверг, 22 мая, в Эйлате и региональном совете Хевель Эйлат пройдут военные учения с участием сил безопасности.
Учения начнутся рано утром и закончатся во второй половине дня.
В ходе учений будет наблюдаться интенсивное движение военной техники.
В сообщении подчеркивается, что учения являются плановыми, и их проведение не связано с изменениями в оперативной обстановке.