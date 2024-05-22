Демонстрация в Тель-Авиве: костер разведен на шоссе Бегин, перекрыт Аялон

Участники демонстрации, проходящей возле военной базы Генштаба в Тель-Авиве, развели костер на проезжей части шоссе Бегин в районе башен "Азриэли".

Часть демонстрантов спустились на шоссе Аялон, перекрыв его в северном направлении.

Демонстранты требуют от правительства действий, которые приведут к освобождению заложников, "даже если ради этого придется прекратить операцию в секторе Газы".

По данным на 22:36 нет сообщений о столкновениях демонстрантов с полицией или задержаниях.