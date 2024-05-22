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Израиль

Демонстрация в Тель-Авиве: костер разведен на шоссе Бегин, перекрыт Аялон

время публикации: 22 мая 2024 г., 22:36 | последнее обновление: 22 мая 2024 г., 22:36
Демонстрация в Тель-Авиве: костер разведен на шоссе Бегин, перекрыт Аялон
Tomer Neuberg/Flash90

Участники демонстрации, проходящей возле военной базы Генштаба в Тель-Авиве, развели костер на проезжей части шоссе Бегин в районе башен "Азриэли".

Часть демонстрантов спустились на шоссе Аялон, перекрыв его в северном направлении.

Демонстранты требуют от правительства действий, которые приведут к освобождению заложников, "даже если ради этого придется прекратить операцию в секторе Газы".

По данным на 22:36 нет сообщений о столкновениях демонстрантов с полицией или задержаниях.

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Демонстранты перекрыли шоссе Бегин в Тель-Авиве