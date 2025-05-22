Столкновение двух мотоциклистов в Иерусалиме, состояние одного из них критическое

На улице Шай Агнон в Иерусалиме произошла авария с участием двух мотоциклистов. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что один из мотоциклистов (мужчина примерно 25 лет) получил тяжелые травмы, его состояние критическое, состояние второго участника ДТП оценивается как средней тяжести.

Дорожная полиция приступила к расследованию обстоятельств ДТП.