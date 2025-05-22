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Израиль

ЦАХАЛ предупредил о необходимости эвакуации жителей севера Газы

время публикации: 22 мая 2025 г., 13:20 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 13:20
ЦАХАЛ предупредил о необходимости эвакуации жителей севера Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал очередное срочное предупреждение для жителей ряда северных районов Газы, призвав их эвакуироваться в центры размещения беженцев.

Призыв был обращен к жителям районов Габан, Аш-Шимаа, Фадус, Аль-Маншия, Шейх Зайэд, Ас-Султан, Аль-Карама, Байт-Лахия, Аз-Захур, Таль аз-Заатар, Ан-Нур, Абдул Рахман, Ан-Нахда и Джабалия.

Всем им рекомендовано перебираться на юг.

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