ЦАХАЛ предупредил о необходимости эвакуации жителей севера Газы

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал очередное срочное предупреждение для жителей ряда северных районов Газы, призвав их эвакуироваться в центры размещения беженцев.

Призыв был обращен к жителям районов Габан, Аш-Шимаа, Фадус, Аль-Маншия, Шейх Зайэд, Ас-Султан, Аль-Карама, Байт-Лахия, Аз-Захур, Таль аз-Заатар, Ан-Нур, Абдул Рахман, Ан-Нахда и Джабалия.

Всем им рекомендовано перебираться на юг.