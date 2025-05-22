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Израиль

ЦАХАЛ уничтожил ракетные установки "Хизбаллы" в долине Бекаа и на юге Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
ЦАХАЛ
время публикации: 22 мая 2025 г., 20:12 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 20:24
ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам "Хизбаллы" в глубине Ливана и на юге
AP Photo/Leo Correa

Самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по военному объекту "Хизбаллы" в долине Бекаа. Объект, на котором размещались ракетные установки и склады с оружием, был атакован после того, как там была замечена активность террористов.

Еще один удар был нанесен по объекту, на котором были размещены ракетные установки "Хизбаллы", на юге Ливана.

ЦАХАЛ подчеркивает: "Хранение оружия и присутствие боевиков "Хизбаллы" на этих объектах является грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном".

Незадолго до этого глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал срочное предупреждение для жителей деревни Тул, находящейся примерно в 18 км от границы с Израилем. К сообщению была прикреплена карта, с помеченным на ней зданием, по которому в ближайшие минуты будет нанесен авиаудар. "Вы находитесь рядом с объектом, принадлежащим террористической группировке "Хизбалла". Ради собственной безопасности и безопасности ваших близких немедленно покиньте здание и отойдите от него не менее чем на 500 метров, как это показано на карте", – говорилось в сообщении.

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Источники: ЦАХАЛ нанес удары по целям на юге Ливана