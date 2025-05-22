Она попросила помощи перед родами: предъявлены обвинения убийце Ислам Тауиль

Государственная прокуратура подала в окружной суд Иерусалима обвинительное заключение против 35-летнего жителя деревни А-Рам к северу от Иерусалима. Алаа Абу-Рокба обвиняется в убийстве своей бывшей любовницы 24-летней Ислам Тауиль, находившейся на 39-й неделе беременности его ребенком. Женщина обратилась к нему за помощью в связи с приближением родов. Он заманил ее в деревню А-Рам, жестоко убил ее и сжег ее тело. Ребенок был найден мертвым рядом с матерью, все еще связанный с телом пуповиной. Алаа Абу-Рокба обвиняется в убийстве при отягчающих обстоятельствах.

По данным обвинительного заключения, Абу-Рокба работал охранником в больнице "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме. Ислам работала в той же больнице в период с ноября 2023 года по май 2024 года. Между ними завязались романтические отношения, в ходе которых женщина забеременела от подсудимого. Ранее сообщалось, что и Ислам, и ее убийца – граждане Израиля. Перед тем, как Ислам была убита, она работала кассиршей в супермаркете "Рами Леви" в Иерусалиме. Совместную жизнь они не вели, но женщина надеялась на помощь отца ребенка.

31 апреля Ислам Тауиль вышла из своего дома в районе Абу-Тур в Иерусалиме и на своем автомобиле "Шкода" поехала в северную часть города. Перед прибытием она связалась с подсудимым по телефону и сказала ему, что нуждается в его помощи в связи с приближающимся рождением малыша. Они договорились встретиться в деревне А-Рам. Ислам выехала из Иерусалима через КПП "Каландия" и въехала в А-Рам, где подсудимый ждал ее на своем автомобиле со своим братом Салахом.

Ислам проехала вперед, Алаа и Салах Абу-Рокба поехали за ней. Женщина припарковала свою машину на оговоренном для встречи месте, Алаа Абу-Рокба припарковался на соседней улице и пешком дошел до машины жертвы. Когда он подошел, женщина пересела с водительского сиденья на заднее сиденье машины, оставив водительскую дверь открытой. Алаа Абу-Рокба сел рядом с ней, в машине они пробыли около 14 минут, вначале они разговаривали, потом начали бороться. По всей видимости, в это время подсудимый отнял у Тауиль ее мобильный телефон.

Затем он вышел из машины, оставив женщину в ней, подошел к брату и попросил его проследить за автомобилем Ислам и за ней, после чего покинул место на своем автомобиле. Через некоторое время он попросил брата привезти к нему Ислам Тауиль, Салах Абу-Рокба сел на водительское место "Шкоды" и поехал на указанное братом место в нескольких сотнях метров от первоначальной остановки. Встретившись с братом, Алаа Абу-Рокба приказал ему уехать на принадлежащей женщине машины и подождать его у мечети.

Оставшись с женщиной наедине, Алаа Абу-Рокба убил ее и на парковке заброшенного здания сжег ее тело. Затем он покинул место убийства и вернулся домой, забрав по дороге своего брата. На следующее утро тело Ислам было обнаружено сожженным, рядом с ней было тело ребенка, прикрепленное к телу матери пуповиной. В обвинительном заключении не указано, каким образом обвиняемый убил женщину и как погиб ребенок.

Прокуратура обратилась в суд с просьбой продлить срок содержания обвиняемого до завершения судебных разбирательств. По всей видимости, его брат будет также обвинен в соучастии в совершении убийства.