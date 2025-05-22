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Израиль

Нетаниягу о теракте в Вашингтоне: "Кровавые наветы на Израиль приводят к кровопролитию"

время публикации: 22 мая 2025 г., 08:52 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 09:30
Нетаниягу о теракте в Вашингтоне: "Кровавые наветы на Израиль приводят к кровопролитию"
Flash90/Alex Kolomoisky/Pool

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу потрясен ужасным антисемитским убийством двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне, передает офис главы правительства.

Премьер-министр поговорил с послом Израиля в США Йехиэлем Лайтером и получил от него последнюю информацию о происшедшем.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди также побеседовала с Нетаниягу и подробно рассказала обо всем, что известно на данный момент о личности убийцы и двух убитых сотрудниках посольства.

Прокурор Бонди заявила премьер-министру, что она глубоко сожалеет о случившемся, что президент Дональд Трамп принимает участие в управлении расследованием инцидента.

С связи с происшедшей трагедией Биньямин Нетаниягу заявил: "Мы стали свидетелями ужасной цены антисемитизма и дикого подстрекательства против Государства Израиль. Кровавые наветы на Израиль приводят к кровопролитию, и с этим необходимо бороться до победного конца. Мое сердце наполнено болью за семьи любивших друг друга молодого мужчины и девушки, чьи жизни оборвал отвратительный убийца-антисемит. Я поручил усилить меры безопасности в израильских миссиях по всему миру и обеспечить безопасность представителей государства".

Израиль
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Теракт в Вашингтоне: убиты двое сотрудников посольства Израиля