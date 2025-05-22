Теракт в Вашингтоне: убиты двое сотрудников посольства Израиля

Жертвами теракта в Вашингтоне, около Еврейского музея, стали двое сотрудников посольства Израиля в США. Их имена пока не разрешены к публикации.

Посол Израиля в США Йехиэль Лайтер сообщил, что убиты мужчина и женщина, работавшие в посольстве, которые вскоре планировали пожениться. Сам посол в момент нападения не находился на месте происшествия.

"Молодой человек купил кольцо на этой неделе, намереваясь сделать предложение своей девушке на следующей неделе в Иерусалиме. Они были красивой парой, которая пришла провести вечер в культурном центре Вашингтона", – рассказал Лайтер.

Дипломатические источники уточняют: убитая женщина была гражданкой США и работницей посольства Израиля, убитый мужчина был штатным сотрудником израильского посольства.

Примерно в 21:08 (по времени восточного побережья США) 21 мая террорист застрелил израильского дипломата и его спутницу, когда они покидали Еврейский музей после мероприятия, организованного Американским еврейским комитетом (AJC).

Задержан подозреваемый в совершении теракта. Это пропалестинский активист, маоист 30-летний Элиас Родригес из Чикаго.

Шеф полиции Вашингтона Памела Смит сообщила, что следствием установлено: Родригес прохаживался около Еврейского музея, потом подошел к группе из четырех человек, достал пистолет и застрелил мужчину и женщину, затем он вошел в здание музея, где был арестован сотрудниками службы безопасности. "Подозреваемый указал, где он выбросил оружие, и это оружие было изъято", – сказала Смит, отметившая, что при задержании Родригес скандировал "Свободу Палестине!"

Нападение было совершено в районе, где обычно много полиции: неподалеку расположены офисы ФБР, генпрокурора США, полицейское управление округа Колумбия. Кроме того, полицейские были привлечены для охраны мероприятия.

К расследованию привлечено ФБР.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что она была на месте "ужасной стрельбы".

По словам Джоша Краушара, главного редактора Jewish Insider, нападение было совершено после ежегодного приема молодых дипломатов, организованного Советом молодых специалистов Американского еврейского комитета в округе Колумбия. Один из свидетелей рассказал Краушару, что вскоре после стрельбы некий молодой мужчина заявил, что видел происшедшее, он попросил воды, а затем выхватил куфию и громко закричал "Освободите Палестину!", после чего его вывела полиция.

Тед Дойч, генеральный директор Американского еврейского комитета, сообщил, что его организация проводила мероприятие в музее. "Невыразимый акт насилия произошел за пределами места проведения мероприятия, – сказал он. – В данный момент, пока мы ждем от полиции более подробной информации о том, что именно произошло, наше внимание и наши сердца полностью с теми, кто пострадал, и их семьями".

Власти округа Колумбия недавно объявили о выделении грантов в размере полумиллиона долларов местным некоммерческим организациям для компенсации расходов на безопасность. Одним из получателей стал Lillian and Albert Small Capital Jewish Museum, заявлявший о серьезных опасениях по поводу безопасности, не только потому, что они еврейская организация, но и из-за новой выставки, посвященной ЛГБТК-сообществу.

Реакция Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу потрясен ужасным антисемитским убийством двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне, передает офис главы правительства. Премьер-министр поговорил с послом Израиля в США Йехиэлем Лайтером и получил от него последнюю информацию о происшедшем. Генеральный прокурор США Пэм Бонди также побеседовала с Нетаниягу и подробно рассказала обо всем, что известно на данный момент о личности убийцы и двух убитых сотрудниках посольства. Прокурор Бонди заявила премьер-министру, что она глубоко сожалеет о случившемся, что президент Дональд Трамп принимает участие в управлении расследованием инцидента. С связи с происшедшей трагедией Биньямин Нетаниягу заявил: "Мы стали свидетелями ужасной цены антисемитизма и дикого подстрекательства против Государства Израиль. Кровавые наветы на Израиль приводят к кровопролитию, и с этим необходимо бороться до победного конца. Мое сердце наполнено болью за семьи любивших друг друга молодого мужчины и девушки, чьи жизни оборвал отвратительный убийца-антисемит. Я поручил усилить меры безопасности в израильских миссиях по всему миру и обеспечить безопасность представителей государства".

Посол Израиля в ООН Дани Данон заявил: "Стрельба, приведшая к гибели людей, произошедшая около места проведения мероприятия в Еврейском музее в Вашингтоне (округ Колумбия), в результате которой пострадали сотрудники посольства Израиля, является подлым актом антисемитского терроризма. Нанесение вреда дипломатам и еврейской общине является пересечением красной черты. Мы уверены, что власти США примут решительные меры в отношении лиц, ответственных за этот преступный акт. Израиль продолжит действовать решительно, чтобы защитить своих граждан и представителей – во всем мире".