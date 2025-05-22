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Израиль

В Рахате тяжело ранена 17-летняя девушка

Криминал в арабском секторе
время публикации: 22 мая 2025 г., 00:26 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 00:26
В Рахате тяжело ранена 17-летняя девушка
Пресс-служба полиции Израиля

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что в Рахате тяжело ранена 17-летняя девушка. С проникающими ранениями она была доставлена в больницу "Сорока".

Полиция расследует обстоятельства, при которых была ранена несовершеннолетняя.

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