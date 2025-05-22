Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что в Рахате тяжело ранена 17-летняя девушка. С проникающими ранениями она была доставлена в больницу "Сорока".

Полиция расследует обстоятельства, при которых была ранена несовершеннолетняя.