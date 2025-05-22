В Рахате тяжело ранена 17-летняя девушка
время публикации: 22 мая 2025 г., 00:26 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 00:26
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что в Рахате тяжело ранена 17-летняя девушка. С проникающими ранениями она была доставлена в больницу "Сорока".
Полиция расследует обстоятельства, при которых была ранена несовершеннолетняя.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 мая 2025