В лесу А-Мегиним в машине заперли младенца, его удалось спасти
время публикации: 22 мая 2025 г., 13:57 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 13:57
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон поступило сообщение о мальчике в возрасте около года, который провел примерно полчаса в запертой машине в лесу А-Мегиним. Ребенок был спасен.
Прибывшие на место происшествия медики оказали ему неотложную помощь и отправили в больницу "Каплан", состояние младенца удовлетворительное.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 июля 2024