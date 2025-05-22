В лесу А-Мегиним в машине заперли младенца, его удалось спасти

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон поступило сообщение о мальчике в возрасте около года, который провел примерно полчаса в запертой машине в лесу А-Мегиним. Ребенок был спасен.

Прибывшие на место происшествия медики оказали ему неотложную помощь и отправили в больницу "Каплан", состояние младенца удовлетворительное.