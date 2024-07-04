Маленького ребенка забыли в машине в Ашдоде, он в критическом состоянии

В диспетчерский центр службы скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Лахиш в 17:08 поступило сообщение о маленьком ребенке, который находится в доме в Ашдоде без сознания после того, как длительное время провел в запертом автомобиле.

Прибывшие по вызову фельдшеры и парамедики МАДА начали неотложную помощь и повезли пострадавшего ребенка в больницу "Асута" в критическом состоянии. По словам медиков, речь идет о мальчике в возрасте семи месяцев. Его обнаружили в автомобиле, после чего внесли в дом.