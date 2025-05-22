x
22 мая 2025
|
последняя новость: 14:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 мая 2025
|
22 мая 2025
|
последняя новость: 14:22
22 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Из-за обломка противоракеты возле кибуца Эйн-Шемер начался пожар

Пожары
время публикации: 22 мая 2025 г., 13:37 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 13:42
Из-за обломка противоракеты возле кибуца Эйн-Шемер начался пожар
Yonatan Sindel/Flash90

Обломок противоракеты, сбившей запущенную из Йемена баллистическую ракету, упал в районе кибуца Эйн-Шемер неподалеку от Пардес-Ханы. Из-за падения обломка противоракеты начался пожар, несколько человек получили отравление продуктами горения, им потребовалась медицинская помощь.

Отметим, что в этом районе не было ракетной тревоги, поскольку падение ракеты или обломков ожидалось в районе Иерусалима, Бейт-Шемеша и окрестностей.

Поступило также сообщение о падении обломка противоракеты в районе Хальхуля в окрестностях Хеврона.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 мая 2025

594-й день войны: удары в Газе и Ливане, операции в Сирии, Иудее и Самарии, обстрелы из Йемена
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 мая 2025

Второй за день обстрел из Йемена: тревога в Иерусалиме и Бейт-Шемеше
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 мая 2025

ЦАХАЛ сообщил о запуске еще одной ракеты из Йемена