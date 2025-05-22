Из-за обломка противоракеты возле кибуца Эйн-Шемер начался пожар

Обломок противоракеты, сбившей запущенную из Йемена баллистическую ракету, упал в районе кибуца Эйн-Шемер неподалеку от Пардес-Ханы. Из-за падения обломка противоракеты начался пожар, несколько человек получили отравление продуктами горения, им потребовалась медицинская помощь.

Отметим, что в этом районе не было ракетной тревоги, поскольку падение ракеты или обломков ожидалось в районе Иерусалима, Бейт-Шемеша и окрестностей.

Поступило также сообщение о падении обломка противоракеты в районе Хальхуля в окрестностях Хеврона.