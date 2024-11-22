Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила об очередной атаке на объекты подразделения подразделения "Азиз"
время публикации: 22 ноября 2024 г., 18:52 | последнее обновление: 22 ноября 2024 г., 19:12
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила об очередной атаке ВВС на объекты "Хизбаллы" в районе Тира. В числе атакованных целей – оперативные штабы, склады боеприпасов, военные объекты, большинство из которых принадлежат подразделению "Азиз", ответственному за обстрелы Израиля из юго-западной части Ливана.
В сообщении подчеркивается, что "Хизбалла" намеренно размещает свою военную инфраструктуру в гражданских районах по всему Ливану и интегрирует своих боевиков и командиров среди гражданского населения, что подвергает опасности граждан Ливана.
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