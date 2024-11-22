Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила об очередной атаке на объекты подразделения подразделения "Азиз"

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила об очередной атаке ВВС на объекты "Хизбаллы" в районе Тира. В числе атакованных целей – оперативные штабы, склады боеприпасов, военные объекты, большинство из которых принадлежат подразделению "Азиз", ответственному за обстрелы Израиля из юго-западной части Ливана.

В сообщении подчеркивается, что "Хизбалла" намеренно размещает свою военную инфраструктуру в гражданских районах по всему Ливану и интегрирует своих боевиков и командиров среди гражданского населения, что подвергает опасности граждан Ливана.