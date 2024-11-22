Предъявлены обвинения израильтянину, угрожавшему политикам в соцсетях

Утром 22 ноября прокуратура в мировом суде в Петах-Тикве предъявила обвинения в подстрекательстве к терроризму и насилию 63-летнему Биньямину Шамилю из Басры (округ а-Шарон), угрожавшему в соцсетях израильским политикам.

Судя по тексту обвинительного заключения, свои посты и комментарии Биньямин Шамиль публиковал в соцсети X. Обвинения в его адрес касаются публикаций, сделанных с октября 2023 года по ноябрь 2024 года. Он угрожал, призывал к насилию и восхвалял террор в отношении премьер-министр Израиля Биньямина Нетаниягу, министра финансов Бецалеля Смотрича, министра юстиции Ярива Левина, депутата Кнессета Бени Ганца и других. При этом он писал о том, что Нетаниягу и его жена должны разделить судьбу семьи Чаушеску, Каддафи и Саддама Хусейна.

Ранее сообщалось, что обвиняемый писал в социальной сети Х под псевдонимом "Be good".