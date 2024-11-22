Сегаль: Израиль против участия Франции в соглашении по прекращению огня в Ливане

Журналист Амит Сегаль в своем Telegram-канале пишет о двух спорных моментах на переговорах об условиях прекращения огня, связанных с требованиями со стороны Израиля.

По его данным, Израиль настаивает на том, что Франция не будет участвовать в соглашении и не будет частью международной группы, которая будет следить за его соблюдением. Это связано с недавними антиизраильскими заявлениями со стороны администрации президента Франции Эмманюэля Макрона.

Кроме того, Израиль также требует внесения в соглашение формулировок, которые позволили бы израильтянам не начинать переговоры по пограничным спорам.