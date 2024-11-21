После прибытия из Ливана спецпосланник США Амос Хохштейн провел первую встречу в Израиле

Радиостанция "Кан Бет" передала, что специальный посланник администрации США Амос Хохштейн, приехавший вечером 20 ноября из Ливана в Израиль, провел встречу с министром по стратегическим вопросам Роном Дермером.

Встреча была посвящена тексту соглашения о прекращении огня между Израилем и "Хизбаллой".

Источники в Иерусалиме назвали встречу "конструктивной" и сообщили, что обсуждение продолжится в четверг, 21 ноября.

Перед отъездом Хохштейна из Бейрута ливанская газета "Аль-Ахбар", считающаяся рупором "Хизбаллы", написала, что посланнику США удалось в ходе переговоров с председателем ливанского парламента Наби Берри достичь взаимопонимания практически по всем вопросам.

Согласно публикации, единственный принципиальный момент, остающийся несогласованным в черновике договора о прекращении военных действий в Южном Ливане, касается границ. При этом неясно, идет ли речь о 13 пунктах, оставшихся спорными после вынесения Советом безопасности ООН резолюции №1701.

Ранее наиболее проблематичным считался вопрос о праве Израиля наносить удары по ливанской территории. "Аль-Ахбар" утверждает, что новая редакция предоставляет обоим государствам право на самооборону, а США выступит гарантом, что Израиль не нанесет превентивный удар.