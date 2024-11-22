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Израиль

Орбан пригласил Нетаниягу в Венгрию после решения МУС

Биньямин Нетаниягу
время публикации: 22 ноября 2024 г., 13:15 | последнее обновление: 22 ноября 2024 г., 13:21
Орбан и Нетаниягу в 2018 году
Flash90/Marc Israel Sellem/Pool

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу письмо со словами поддержки его лично и Государства Израиль, пригласил его с визитом в Венгрию.

Ранее, после того, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта, власти Венгрии объявили, что не намерены выполнять решение МУС.

В ответ на приглашение Орбана Нетаниягу заявил: "Я благодарю премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его теплую поддержку меня и Государства Израиль. Столкнувшись с позорной слабостью тех, кто поддержал возмутительное решение против права Государства Израиль на самооборону, Венгрия, как и наши друзья в Соединенных Штатах, демонстрирует моральную ясность и выступает за справедливость и правду".

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