Байден назвал "возмутительным" решение Международного уголовного суда в Гааге

Президент США Джо Байден нашел возмутительным решение Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и экс-министра обороны Йоава Галанта.

"Позвольте мне еще раз пояснить: что бы ни подразумевал МУС, нет ничего общего между Израилем и ХАМАСом. Мы всегда будем вместе с Израилем противостоять угрозам его безопасности", – заявил Байден.

В официальном заявлении Белого дома, опубликованном несколькими часами ранее, говорилось, что Вашингтон "совершенно не согласен с этим решением".

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что США обеспокоены поспешностью принятия решения о выпуске ордеров на арест и процессуальными ошибками, которые привели к этому решению. Он заявил, что США намерены обсудить свои дальнейшие действия с партнерами.

Дональд Трамп заявил, что его администрация не будет выполнять решение МУС, а в январе "все увидят решительный ответ на него".