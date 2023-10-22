ЦАХАЛ и ШАБАК подтвердили удар по мечети Аль-Ансари в Дженине, превращенной в штаб террористов
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и общая служба безопасности (ШАБАК) подтвердили факт нанесения удара по подземной инфраструктуре в мечети Аль-Ансари в Дженине. В официальном сообщении сказано: в мечети действовала группа террористов ХАМАСа и "Исламского джихада", планировавшая совершение теракта в ближайшее время.
По данным ШАБАКа, эта группа ответственна за серию атак, совершенных в последние месяцы, и планировала новый "чудовищный теракт".
Мечеть использовалась террористами в качестве оперативного штаба и склада вооружений и взрывных устройств, отмечается в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.
Напомним, что в ночь на 4 июля 2023 года, в ходе операции "Бейт ва-Ган" подразделения ЦАХАЛа, действовавшие с помощью данных ШАБАКа, обнаружили и уничтожили подземные склады с оружием, которые находились в мечети Аль-Ансари.
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