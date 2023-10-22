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    В Израиле

    ЦАХАЛ и ШАБАК подтвердили удар по мечети Аль-Ансари в Дженине, превращенной в штаб террористов

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    ЦАХАЛ и ШАБАК подтвердили удар по мечети Аль-Ансари в Дженине, превращенной в штаб террористов
    Пресс-служба ЦАХАЛа     Удар по мечети Аль-Ансари. Дженин. 22.10.2023
    Соцсети     План двух этажей мечети Аль-Ансари в Дженине, превращенной в штаб террористов
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и общая служба безопасности (ШАБАК) подтвердили факт нанесения удара по подземной инфраструктуре в мечети Аль-Ансари в Дженине. В официальном сообщении сказано: в мечети действовала группа террористов ХАМАСа и "Исламского джихада", планировавшая совершение теракта в ближайшее время.

    По данным ШАБАКа, эта группа ответственна за серию атак, совершенных в последние месяцы, и планировала новый "чудовищный теракт".

    Мечеть использовалась террористами в качестве оперативного штаба и склада вооружений и взрывных устройств, отмечается в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

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    Напомним, что в ночь на 4 июля 2023 года, в ходе операции "Бейт ва-Ган" подразделения ЦАХАЛа, действовавшие с помощью данных ШАБАКа, обнаружили и уничтожили подземные склады с оружием, которые находились в мечети Аль-Ансари.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 22 Октября 2023
    Поступила информация о взрыве около мечети в Дженине
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 22 Октября 2023
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