В Петах-Тикве нейтрализовано взрывное устройство, установленное рядом с домом

Сотрудники полиции Центрального округа предотвратили серьезное преступление во вторник утром в Петах-Тикве, вовремя обнаружив и нейтрализовав мощное взрывное устройство, готовое к действию.

В полицию поступило сообщение о подозрительном предмете, который неизвестные положили на забор одного из домов в городе. Прибывший на место происшествия полицейский сапер нейтрализовал бомбу.

Полиция провела также прочесывание местности, чтобы исключить возможное нахождение других взрывных устройств.

По предположениям полиции, речь идет об инциденте на криминальной почве, идет расследование.