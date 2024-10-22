ЦАХАЛ нанес удар по центральной базе военно-морского подразделения "Хизбаллы"

В ночь на вторник, 22 октября, ЦАХАЛ атаковал объекты террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в Бейруте. В частности, был нанесен удар по центральной базе военно-морского подразделения группировки.

Как сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, истребители ВВС ЦАХАЛа, основываясь на информации военной разведки и ВМС ЦАХАЛа, атаковали в Бейруте склады оружия и боеприпасов, штабы "Хизбаллы" и другие цели террористической инфраструктуры.

Были атакованы участки подземной инфраструктуры террористов, воздушные и морские средства, используемые для террористических нападений на Израиль. Израильские силы нанесли удар по центральной базе военно-морского подразделения "Хизбаллы" в Бейруте, где хранились быстроходные суда, а также где проводилось обучение боевиков.

Быстроходные суда предназначались для нанесения ударов по кораблям ВМС Израиля и по различным объектам в водном пространстве Израиля. Отмечается, что перед атаками были предприняты шаги для снижения вероятности причинения вреда гражданскому населению.