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Израиль

ЦАХАЛ нанес удар по центральной базе военно-морского подразделения "Хизбаллы"

время публикации: 22 октября 2024 г., 11:08 | последнее обновление: 22 октября 2024 г., 11:08
ЦАХАЛ нанес удар по центральной базе военно-морского подразделения "Хизбаллы"
AP Photo/Hussein Malla

В ночь на вторник, 22 октября, ЦАХАЛ атаковал объекты террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в Бейруте. В частности, был нанесен удар по центральной базе военно-морского подразделения группировки.

Как сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, истребители ВВС ЦАХАЛа, основываясь на информации военной разведки и ВМС ЦАХАЛа, атаковали в Бейруте склады оружия и боеприпасов, штабы "Хизбаллы" и другие цели террористической инфраструктуры.

Были атакованы участки подземной инфраструктуры террористов, воздушные и морские средства, используемые для террористических нападений на Израиль. Израильские силы нанесли удар по центральной базе военно-морского подразделения "Хизбаллы" в Бейруте, где хранились быстроходные суда, а также где проводилось обучение боевиков.

Быстроходные суда предназначались для нанесения ударов по кораблям ВМС Израиля и по различным объектам в водном пространстве Израиля. Отмечается, что перед атаками были предприняты шаги для снижения вероятности причинения вреда гражданскому населению.

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