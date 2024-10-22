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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 22.10.2024: интенсивные удары по целям в основном на севере сектора

время публикации: 22 октября 2024 г., 06:08 | последнее обновление: 22 октября 2024 г., 06:19
Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 22.10.2024: интенсивные удары по целям в основном на севере сектора
Abed Rahim Khatib/Flash90

В ночь на 21 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере, в центре и юге сектора Газы. Наземные силы ЦАХАЛа продолжают действовать в северной части сектора. Интенсивность нанесения ударов высокая.

На севере сектора: израильские военные взрывали здания на севере Джабалии и в других районах на северо-западе сектора; артиллерия и танки ЦАХАЛа обстреливали цели в Джабалии и в районе Ас-Сафтауи; источники в Газе сообщали об убитых и раненых в результате взрыва в Байт-Лахии; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в городе Газа; ЦАХАЛ нанес удар по зданию на западе Джабалии.

В центре сектора: танки ЦАХАЛа и квадрокоптер нанесли удары по целям в Нусейрате.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям на севере Рафаха.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 22 октября.

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