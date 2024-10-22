Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 22 октября, температура немного понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Малооблачно. Днем на побережье Средиземного моря усилится северный ветер. Шторм.

В Иерусалиме – 13-21 градусов, в Тель-Авиве – 16-25, в Хайфе – 19-23, в Эйлате – 20-28, в Беэр-Шеве – 15-25, в Мицпе-Рамоне – 15-23, на побережье Мертвого моря – 20-26, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-25, в Ариэле – 13-22, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 21-27, на Голанских высотах – 15-23.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 27 градусов, высота волн – 120-340 см. Купание крайне опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В среду ожидается понижение температуры. В четверг-четверг температура немного повысится. Малооблачно.