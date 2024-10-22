ЦАХАЛ об угрозе атаки БПЛА: "Предпринимаются усилия по отслеживанию и перехвату цели"

В течение получаса звучали сирены, предупреждающие об угрозе атаки беспилотника в десятках населенных пунктов. За это время зона звучания сирен расширилась примерно на 70 км.

Сигналы предупреждения получили жители на границе с Ливаном, Акко, Хайфы и ее пригородов, в Кармеле, Харише, Зихрон Якове и т.д.

Пресс-служба Армии обороны Израиля распространила заявление в котором говорится, что "в настоящий момент предпринимаются усилия по отслеживанию и перехвату цели". Население попросили строго следовать инструкциям Управления тылом.