ЦАХАЛ об угрозе атаки БПЛА: "Предпринимаются усилия по отслеживанию и перехвату цели"
время публикации: 22 октября 2024 г., 19:04 | последнее обновление: 22 октября 2024 г., 19:04
В течение получаса звучали сирены, предупреждающие об угрозе атаки беспилотника в десятках населенных пунктов. За это время зона звучания сирен расширилась примерно на 70 км.
Сигналы предупреждения получили жители на границе с Ливаном, Акко, Хайфы и ее пригородов, в Кармеле, Харише, Зихрон Якове и т.д.
Пресс-служба Армии обороны Израиля распространила заявление в котором говорится, что "в настоящий момент предпринимаются усилия по отслеживанию и перехвату цели". Население попросили строго следовать инструкциям Управления тылом.