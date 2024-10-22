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Израиль

ЦАХАЛ: инцидент с проникновением вражеского беспилотника завершился

время публикации: 22 октября 2024 г., 19:26 | последнее обновление: 22 октября 2024 г., 19:26
ЦАХАЛ: инцидент с проникновением вражеского беспилотника завершился
Edi Israel /Flash90

Спустя примерно час после проникновения в Израиль вражеского беспилотника военные сообщили, что "инцидент завершился", можно покинуть укрытия.

Перый сигнал тревоги, предупреждающий об угрозе проникновения атакующего БПЛА, прозвучал на границе с Ливаном в 18:17, последний – 18:42. Радиус зоны предупреждения за это время расширился приблизительно на 70 км.

Израиль
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