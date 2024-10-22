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Израиль

ЦАХАЛ действует на севере и юге сектора Газы: ликвидация и аресты террористов. Видео

время публикации: 22 октября 2024 г., 07:19 | последнее обновление: 22 октября 2024 г., 07:32
ЦАХАЛ действует на севере и юге сектора Газы: ликвидация и аресты террористов
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 162-й дивизии ЦАХАЛа продолжают наземную операцию в районе Джабалии, на севере сектора Газы. Была организована эвакуация мирного населения в безопасные зоны. При этом были задержаны десятки террористов, которые пытались выйти из Джабалии.

Силы 401-й бригады ликвидировали около десяти террористов.

ВВС ЦАХАЛа атаковали в районе Рафиаха ракетную установку.

Дивизии "Газа" и 252-я дивизия продолжают уничтожать инфраструктуру террора в секторе Газы.

Завершена операция в районе Байт-Лахии, на севере сектора, где были уничтожены несколько туннелей и ракетная пусковая установка.

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