ЦАХАЛ действует на севере и юге сектора Газы: ликвидация и аресты террористов. Видео
время публикации: 22 октября 2024 г., 07:19 | последнее обновление: 22 октября 2024 г., 07:32
Силы 162-й дивизии ЦАХАЛа продолжают наземную операцию в районе Джабалии, на севере сектора Газы. Была организована эвакуация мирного населения в безопасные зоны. При этом были задержаны десятки террористов, которые пытались выйти из Джабалии.
Силы 401-й бригады ликвидировали около десяти террористов.
ВВС ЦАХАЛа атаковали в районе Рафиаха ракетную установку.
Дивизии "Газа" и 252-я дивизия продолжают уничтожать инфраструктуру террора в секторе Газы.
Завершена операция в районе Байт-Лахии, на севере сектора, где были уничтожены несколько туннелей и ракетная пусковая установка.