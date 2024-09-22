Между Ариэлем и Барканом забросали камнями израильский автомобиль, ранена женщина

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Яркон в 16:28 получила сообщение об автомобиле, который забросали камнями между перекрестком Ариэль и развязкой Баркан. В результате инцидента у машины было пробито лобовое стекло.

Женщина в возрасте 37 лет получила травмы, она была эвакуирована в больницу "Бейлинсон" в удовлетворительном состоянии.

Службы безопасности разыскивают исполнителей теракта.