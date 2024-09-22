Между Ариэлем и Барканом забросали камнями израильский автомобиль, ранена женщина
время публикации: 22 сентября 2024 г., 16:45 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 16:45
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Яркон в 16:28 получила сообщение об автомобиле, который забросали камнями между перекрестком Ариэль и развязкой Баркан. В результате инцидента у машины было пробито лобовое стекло.
Женщина в возрасте 37 лет получила травмы, она была эвакуирована в больницу "Бейлинсон" в удовлетворительном состоянии.
Службы безопасности разыскивают исполнителей теракта.
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