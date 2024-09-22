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Израиль

Министерство благосостояния готовится к возможной эвакуации социальных учреждений с севера

время публикации: 22 сентября 2024 г., 16:17 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 16:36
Министерство благосостояния готовится к возможной эвакуации социальных учреждений с севера
Пресс-служба министерства социального обеспечения

В связи с эскалацией ситуации на севере страны министерство благосостояния и социального обеспечения привлекает дополнительных социальных работников для подготовки социальных учреждений к возможной эвакуации.

Центр информации и помощи 118 при министерстве социального обеспечения, работающий круглосуточно, получит дополнительные кадры, включая социальных работников и диспетчеров, чтобы как можно скорее предоставить всю необходимую информацию и помощь нуждающимся.

Как сообщает пресс-служба ведомства, утром была проведена оценка ситуации под руководством министра социального обеспечения Яакова Марги и генерального директора Янона Аарони, на которой специалисты министерства представили свои отчеты о готовности к текущей ситуации.

С раннего утра были открыты оперативные центры в северном округе и в центральном офисе в Иерусалиме, из которых министерство координирует работу социальных служб на севере.

Согласно правилам министерства для чрезвычайных ситуаций, учреждения в районах боевых действий эвакуируются при необходимости и по решению генерального директора министерства в заранее подготовленные принимающие учреждения. Эвакуация производится с помощью транспорта, приспособленного для людей с ограниченными возможностями и пожилых граждан.

Кроме того, министерство усилило социальными работниками муниципалитеты, которые принимают эвакуированных с севера, и они будут оставаться на своих постах, пока это необходимо.

Социальные услуги, предоставляемые местными социальными отделами в муниципалитетах, которые не были эвакуированы, будут оказываться в соответствии с решениями Командования тыла и местных властей.

Следует отметить, что все социальные учреждения оснащены аварийно-спасательным оборудованием для пребывания в закрытых помещениях в течение 72 часов, включая генераторы, еду и лекарства. В связи с приостановкой занятий в системе образования министерство организовало альтернативные мероприятия для учащихся на севере, а также увеличило количество персонала для работы в дневное время.

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