Галант: "Продолжим действовать до тех пор, пока жители севера не вернутся домой"

Министр обороны Йоав Галант посетил центр управления огнем ВВС ЦАХАЛа. Глава оборонного ведомства побеседовал с генерал-майором Томером Баром и командующим штабом ВВС бригадным генералом Омером Тышлером.

""Хизбалла" начала ощущать, на что мы способны, они чувствуют, что мы контролируем каждый их шаг", – сказал Галант.

Он добавил: "Наши действия будут продолжаться до тех пор, пока мы не добьемся поставленной цели. Мы задействуем все наши возможности для того, чтобы добиться цели – возвращения жителей севера в их дома к обычной безопасной жизни".