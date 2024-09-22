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Израиль

Галант: "Продолжим действовать до тех пор, пока жители севера не вернутся домой"

время публикации: 22 сентября 2024 г., 13:06 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 13:20
Галант: "Продолжим действовать до тех пор пока жители севера не вернутся домой"
Chaim Goldberg/Flash90

Министр обороны Йоав Галант посетил центр управления огнем ВВС ЦАХАЛа. Глава оборонного ведомства побеседовал с генерал-майором Томером Баром и командующим штабом ВВС бригадным генералом Омером Тышлером.

""Хизбалла" начала ощущать, на что мы способны, они чувствуют, что мы контролируем каждый их шаг", – сказал Галант.

Он добавил: "Наши действия будут продолжаться до тех пор, пока мы не добьемся поставленной цели. Мы задействуем все наши возможности для того, чтобы добиться цели – возвращения жителей севера в их дома к обычной безопасной жизни".

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