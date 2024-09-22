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Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 22 сентября: удары по целям на севере и в центре сектора

время публикации: 22 сентября 2024 г., 07:10 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 07:14
Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 22 сентября: удары по целям на севере и в центре сектора
AP Photo/Leo Correa

В ночь на 22 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере и в центре сектора Газы. Интенсивность боевых действий в Газе по сравнению с прошлой ночью снизилась.

На севере сектора: вертолет ЦАХАЛа обстрелял цели в Зайтуне, на юго-востоке города Газа; артиллерия ЦАХАЛа обстреливает цели в Ас-Сабре, на юге города Газа.

В центре сектора: ЦАХАЛ нанес удар по зданию в районе Аль-Хакр в Дир аль-Балахе, не менее четырех убитых, десятки раненых.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 22 сентября.

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