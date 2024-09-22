Герцог: "Эта война ведется во имя интересов свободного мира"

Президент Израиля Ицхак Герцог дал интервью британской телекомпании Sky News и заявил, что нынешняя война ведется в том числе и во имя интересов свободного мира.

"Это и ваша война, это коснется и Европы, и всего остального мира. Они хотят взорвать ваши города во всем мире, это должно прекратиться", – сказал глава государства.

""Хизбалла" душит Ливан и разрушает эту страну. Мы только защищаем себя", – добавил Герцог.

Отвечая на вопрос о его отношении к решению Великобритании ограничить экспорт оружия Израилю, Герцог ответил: "Мы ожидаем, что наши союзники нас поддержат. Мы в Израиле разочарованы, и это чувство я доношу до своих собеседников".