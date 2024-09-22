ЦАХАЛ: утром и ночью по Израилю были выпущены около 150 ракет, крылатых ракет и БПЛА. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что ночью и утром 22 сентября по северу Израиля было выпущено около 150 ракет, крылатых ракет и БПЛА. Десятки из них были перехвачены.

Последствия массированного ракетного обстрела севера Израиля. Фоторепортаж

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается: "Благодаря действия сил ПВО удалось предотвратить значительный ущерб тылу. Отмечается высокий процент перехватов, за исключением единичных случаев попаданий и падения фрагментов сбитых целей в тылу".