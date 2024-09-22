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Израиль

"Хизбалла" взяла на себя ответственность за массированный ракетный обстрел севера Израиля

время публикации: 22 сентября 2024 г., 07:55 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 07:59
"Хизбалла" взяла на себя ответственность за массированный ракетный обстрел севера Израиля (иллюстрация)
AP Photo/Mohammed Zaatari

Ливанская террористическая организация "Хизбалла" взяла на себя ответственность за массированный ракетный обстрел севера Израиля, включая Хайфу, утром 22 сентября.

В сообщении "Хизбаллы", цитируемом ливанскими телеканалами "Аль-Маядин" и "Аль-Манар", утверждается, что основными целями были военный объект в районе Рамат-Давид и здание военной компании "Рафаэль" к северу от Хайфы.

Заявлено, что впервые в ходе войны для обстрела израильской территории применены ракеты "Фади 1" и "Фади 2".

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