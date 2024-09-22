ЦАХАЛ атакует объекты "Хизбаллы" в Ливане

ЦАХАЛ атакует объекты террористической организации "Хизбалла" в Ливане, сообщают израильские военные.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркиваются, что удары "Хизбалле" будут продолжаться и усиливаться.

Ливанский телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", передает, что ВВС ЦАХАЛа атакуют цели в районах Иклим ат-Туффа, Набатия и Тир на юге Ливана.

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что утром 22 сентября из Ливана по северным районам Израиля – включая Хайфский залив и Галилею – террористами были выпущены более 100 ракет. Многие ракеты были перехвачены. Однако несколько ракет поразили жилые районы.