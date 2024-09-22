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Израиль

ЦАХАЛ атакует объекты "Хизбаллы" в Ливане

время публикации: 22 сентября 2024 г., 08:08 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 08:17
ЦАХАЛ атакует объекты "Хизбаллы" в Ливане
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ атакует объекты террористической организации "Хизбалла" в Ливане, сообщают израильские военные.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркиваются, что удары "Хизбалле" будут продолжаться и усиливаться.

Ливанский телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", передает, что ВВС ЦАХАЛа атакуют цели в районах Иклим ат-Туффа, Набатия и Тир на юге Ливана.

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что утром 22 сентября из Ливана по северным районам Израиля – включая Хайфский залив и Галилею – террористами были выпущены более 100 ракет. Многие ракеты были перехвачены. Однако несколько ракет поразили жилые районы.

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