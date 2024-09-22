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Последствия массированного ракетного обстрела севера Израиля. Фоторепортаж

время публикации: 22 сентября 2024 г., 11:54 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 11:54

Фото: AP, Flash90, пресс-службы ЦАХАЛа, полиции Израиля, МАДА

Ночью и утром 22 сентября террористы "Хизбаллы" осуществили массированный ракетный обстрел севера Израиля. Были атакованы цели в окрестностях Хайфы, в Галилее и на Голанских высотах. Было выпущено более 100 ракет.

В результате этих обстрелов причинен ущерб зданиям и автомобилям в Кирья-Бялике, Цур-Шаломе и Морешете, а также молочной ферме в Изреэльской долине. Есть раненые.

На 77-й трассе возле развязки Ишай во время сирены автомобиль врезался в заграждение, погиб 17-летний юноша.

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