Иракские боевики-шииты заявили о запуске БПЛА "военным объектам" на юге Голан

Проиранская группировка "Исламское сопротивление в Ираке" заявила о попытке атаки "объектов ЦАХАЛа" на юге Голанских высот с помощью ударных БПЛА.

В 21:20, а затем с интервалом в несколько минут сигналы воздушной тревоги звучали в десятках населенных пунктов на юге Голанских высот, а также в долине Бейт-Шеан.

Силы ПВО предприняли несколько попыток перехватить воздушную цель после ее вхождения в воздушное пространство Израиля.