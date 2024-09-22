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Израиль

Иракские боевики-шииты заявили о запуске БПЛА "военным объектам" на юге Голан

время публикации: 22 сентября 2024 г., 21:44 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 21:44
Иракские боевики-шииты заявили о запуске БПЛА "военным объектам" на юге Голан

Проиранская группировка "Исламское сопротивление в Ираке" заявила о попытке атаки "объектов ЦАХАЛа" на юге Голанских высот с помощью ударных БПЛА.

В 21:20, а затем с интервалом в несколько минут сигналы воздушной тревоги звучали в десятках населенных пунктов на юге Голанских высот, а также в долине Бейт-Шеан.

Силы ПВО предприняли несколько попыток перехватить воздушную цель после ее вхождения в воздушное пространство Израиля.

Израиль
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