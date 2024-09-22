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Израиль

В Бат-Яме автомобиль сбил мужчину, ехавшего на электровелосипеде

время публикации: 22 сентября 2024 г., 21:36 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 21:36
В Бат-Яме автомобиль сбил мужчину, ехавшего на электровелосипеде
Пресс-служба МАДА

В Бат-Яме на улице А-Комамийот автомобиль сбил мужчину, ехавшего на электрическом велосипеде.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что велосипедист (мужчина примерно 40 лет) получил множественные травмы. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

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