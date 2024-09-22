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Израиль

Отменено заседание военного кабинета, Нетаниягу выступит на комиссии по иностранным делам и обороне

время публикации: 22 сентября 2024 г., 09:44 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 09:51
Отменено заседание военного кабинета, Нетаниягу выступит на комиссии по иностранным делам и обороне
Yonatan Sindel/Flash90

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объявил об отмене заседания военно-политического кабинета, которое должно было состояться 22 сентября. Вместо этого состоится заседание правительства.

В 13:00 премьер-министр Биньямин Нетаниягу примет участие в заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.

К настоящему моменту ни один официальный представитель правительства не комментирует события на севере Израиля.

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