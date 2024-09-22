Нетаниягу: "Если в "Хизбалле" еще не поняли наших посылов, то поймут"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал события в Ливане. "В последние дни мы нанесли "Хизбалле" серию ударов, который они не могли себе представить. Если "Хизбалла" не поняла наших посылов, я вам обещаю – она поймет", – сказал глава правительства.

"Мы тверды в своем намерении вернуть жителей севера в их дома к нормальной жизни. Ни одно государство не стало бы терпеть постоянные обстрелы городов, угрозы жителям, и мы не станем этого терпеть. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы обеспечить безопасность наших граждан", – добавил Нетаниягу.