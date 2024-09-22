Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 22 сентября: в Рамалле закрыт офис "Аль-Джазиры"

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций. Продолжается масштабная операция в Самарии.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 22 сентября действовали в Рамалле и Бейт-Лехеме, а также в Рамине (к востоку от Туль-Карема) и Бака аль-Хатабе (к востоку от Калькилии).

Израильские военные провели обыск в офисе катарского телеканала "Аль-Джазира" в Рамалле. По распоряжению военных офис закрыт на 45 дней.

Происходили вооруженные столкновения. Есть раненые с палестинской стороны.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 22 сентября.