Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 22 сентября: в Рамалле закрыт офис "Аль-Джазиры"
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций. Продолжается масштабная операция в Самарии.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 22 сентября действовали в Рамалле и Бейт-Лехеме, а также в Рамине (к востоку от Туль-Карема) и Бака аль-Хатабе (к востоку от Калькилии).
Израильские военные провели обыск в офисе катарского телеканала "Аль-Джазира" в Рамалле. По распоряжению военных офис закрыт на 45 дней.
Происходили вооруженные столкновения. Есть раненые с палестинской стороны.
О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 22 сентября.