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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 22 сентября: в Рамалле закрыт офис "Аль-Джазиры"

время публикации: 22 сентября 2024 г., 07:18 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 07:22
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 22 сентября: в Рамалле закрыт офис "Аль-Джазиры"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций. Продолжается масштабная операция в Самарии.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 22 сентября действовали в Рамалле и Бейт-Лехеме, а также в Рамине (к востоку от Туль-Карема) и Бака аль-Хатабе (к востоку от Калькилии).

Израильские военные провели обыск в офисе катарского телеканала "Аль-Джазира" в Рамалле. По распоряжению военных офис закрыт на 45 дней.

Происходили вооруженные столкновения. Есть раненые с палестинской стороны.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 22 сентября.

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