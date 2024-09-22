Опубликовано имя погибшего в ДТП на 77-й трассе во время ракетного обстрела

17-летний Ноам Ихиэль из Ахиэзера, учащийся йешивы "Бней Исхарар" в Хадере и сын известного религиозного певца Эреза Ихиэля, погиб в воскресенье, 22 сентября, в результате ДТП на 77-й трассе возле развязки Ишай. Авария произошла во время ракетного обстрела, и в дорожной полиции не исключают возможность, что причиной аварии стала ракетная тревога.

Водитель машины, в которой находился Ихиэль, получил ранения средней степени тяжести. Полиция проверяет подозрения о том, что неожиданная сирена вызвала внезапную реакцию водителя, которая и привела к аварии.

Как сообщает "Седьмой канал", Ноам Ихиэль с друзьями ездил молиться на гору Мерон, и на обратном пути он погиб.